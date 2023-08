【47モデル】濃紺 片面 501XX 32×32 40-50年代 LEVIS オリジナル 鬼ヒゲ 極上ハチノス イエローステッチ 隠しリベット ビッグE ゴールデンサイズ デニム ビンテージ リーバイス です。

サイズL WHIZ Limited 再構築デニム ダメージ 汚れ加工



cosmic wonder ウロコデニム マドンナ着用

こちらの商品は、通称47モデルの片面リーバイス501XXです。サイズ表記33-32×33-32程度、実寸W80cm(平置き40cm)×L80cmのゴールデンサイズになります。

新品 DIESEL ウルトラソフトデニム LARKEE ストレート W30 M

501XX片面47モデルは、1947~52年の極僅かな年数のみの製造期間で 501XXの中でも圧倒的に数が少なく、ゴールデンサイズとなるとさらに少ないです。

希少! 90s FULL COUNフルカウント 最初期 デニム 1101

この年代のものとしては非常に良好なコンディションで、生地も40年代の501XX生地のごあつき感があり、生地もハリがありしっかりしており、色残りは主観ですが70~75%近くはあるかと思います。極上の縦落ち、鬼ヒゲ、極上ハチノス等、ビンテージの使用感がある擦れ・糸切れ、ポケットほつれ、ステッチ補強が少し見られますが古着好きな方だと分かると思いますが、色落ちと合わせていい感じになってます。その他、画像を参考にしてください。

マリテフランソワ ジルボー 膝プリント デニム 38M

ゴールデンサイズの47モデル片面501XXは、506XX ファースト、507XX セカンド、557XX サード、501XX、505 、501 66 同様に、近年手に入りにくく、価格も上昇しており、お探しの方、この機会にいかがでしょうか。

希少【old park】levi's/再構築 デニム パンツ/ブラックデニム



DSQUARED2 Skater Jean 44



ディオール デニム DIOR HOMME ブラックデニム 28

【ディテール】

ほぼ未使用 濃紺 美品 Levis 67505 0217 LVC デニム パンツ

47モデル

よしお様専用 リーバイス517 66 ビックサイズ W38

赤タブ 片面

blackmeans leather pants/ブラックミーンズレザーパンツ

トップボタン裏刻印14

【新品同様】ディースクエアード Classic kenny twist デニム

フライボタン下地フラットタイプ

Polar Skate Co big boy ウォッシュドブラック Mサイズ

隠しリベット

70sヴィンテージ リーバイス 517 66 後期 USA製 ブーツカットフレア

ベルトループ センター

fat Fuc jeans purple bigboy

バックポケット裏シングルステッチ

comoli ブリーチデニム 23SS

イエローステッチ多数

程度良好 80s 501 W32 USA製 リーバイス 501 ヴィンテージ

裾チェーンステッチ

コムドットやまとさん着用デニム、ヒステリックグラマー



新品 W29L32 ジーンズ デニム ディーゼル THOMMER 009EP



美品 アーペーセー A.P.C. NEW CURE ニューキュア デニムパンツ

【商品の説明】

HED MAYNER PLEATED DENIM 20AW

商品名 : 501XX

ttt_msw デニム ブラックデニム denim straight pants

ブランド・メーカー:LEVIS

DSQUARED2 ディースクエアード USED加工 Slim jean

サイズ:パッチ表記 33-32×33-32程度

mlvince デニム

素材:コットン

W36 アウトキャスト ポケットロゴ刺繍 極太バギーブラックデニム 黒 青 白



正規品 MAISON EMERALD メゾンエメラルド デニム パンツ XL

実寸

HYSTERIC GLAMOUR ハードクラッシュリペアダメージデニム スキャブ

ウエスト 80cm(平置き40cm)股下 80cm 総丈 106cm裾幅20cm

ナンバーナイン NUMBER (N)INE デニム ジーンズ オルテガ



【美品】JieDa サルエルスキニーデニム Jie-STD-PT01 黒



HIDE AND SEEK NON WASH デニムパンツ インディゴ 中古

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。

MCM コットン ワイドパンツ 85 ビンテージ マリン風 美品 水色 刺繍



【美品 限定 希少】DSQUARED2 SKATER JEAN デニム 46

※ユーズド、ビンテージに対して神経質な方はご遠慮ください。プロフィールのお願いをご確認お願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

【47モデル】濃紺 片面 501XX 32×32 40-50年代 LEVIS オリジナル 鬼ヒゲ 極上ハチノス イエローステッチ 隠しリベット ビッグE ゴールデンサイズ デニム ビンテージ リーバイス です。こちらの商品は、通称47モデルの片面リーバイス501XXです。サイズ表記33-32×33-32程度、実寸W80cm(平置き40cm)×L80cmのゴールデンサイズになります。501XX片面47モデルは、1947~52年の極僅かな年数のみの製造期間で 501XXの中でも圧倒的に数が少なく、ゴールデンサイズとなるとさらに少ないです。この年代のものとしては非常に良好なコンディションで、生地も40年代の501XX生地のごあつき感があり、生地もハリがありしっかりしており、色残りは主観ですが70~75%近くはあるかと思います。極上の縦落ち、鬼ヒゲ、極上ハチノス等、ビンテージの使用感がある擦れ・糸切れ、ポケットほつれ、ステッチ補強が少し見られますが古着好きな方だと分かると思いますが、色落ちと合わせていい感じになってます。その他、画像を参考にしてください。ゴールデンサイズの47モデル片面501XXは、506XX ファースト、507XX セカンド、557XX サード、501XX、505 、501 66 同様に、近年手に入りにくく、価格も上昇しており、お探しの方、この機会にいかがでしょうか。【ディテール】47モデル赤タブ 片面トップボタン裏刻印14フライボタン下地フラットタイプ隠しリベットベルトループ センターバックポケット裏シングルステッチイエローステッチ多数裾チェーンステッチ【商品の説明】商品名 : 501XXブランド・メーカー:LEVISサイズ:パッチ表記 33-32×33-32程度 素材:コットン実寸ウエスト 80cm(平置き40cm)股下 80cm 総丈 106cm裾幅20cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。※ユーズド、ビンテージに対して神経質な方はご遠慮ください。プロフィールのお願いをご確認お願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

pop trading company drs denimYAECA MEN ワイドテーパードデニム 10-13WWFDMTL(ファンダメンタル)デニムエヴィス evisu ジーンズ 2000Z稀少XLサイズHECTIC ヘクティク スラブデニムFOB FACTORY F191 大戦モデル 32インチJieda panel denim【超美品】ヤコブコーエン J622 COMF 濃紺 W30 カモフラ 総裏再構築 デニム takahiromiyashita the soloistSKINS スキンズ クラッシュデニム サイズ4