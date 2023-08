大きな取引 パープルレーベル ノースフェイス キャバリーツイル ◆ 36 フィールドパンツ その他

ノースフェイス パープルレーベル キャバリーツイル フィールドパンツです。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイスパープルレーベル 商品の状態 新品、未使用

ノースフェイス パープルレーベル キャバリーツイル フィールドパンツです。新品未使用。㈱ナナミカ取り扱いの国内正規品です。定価31900円。キャバリーツイルは元々、騎兵隊(キャバリー/Cavalry)向けに考案された素材と言われ、弾力性と伸縮性を兼ね備えたタフな素材感が特長。スリーピースやスラックスなどテーラードアイテムでも使用されている伝統的な素材をアーバンアウトドア解釈でアップデートした一本です。シワになりにくいハリ感のある生地がポイントですが、ツイル組織の特性を活かして、よこ糸にコットンを使用することで肌に接する面の快適な着心地を意識しています。50年代のフィールドパンツをベースにしながら、ウエストのウェービングベルトや股下のガゼットといったクライミングパンツの要素をミックスし、ヒップとワタリにボリュームを持たせたワイドカットに仕上げたパンツは、まさにアウトドアかつヘビーデューティーの合わせ技。裾にいれたドローコードは風の侵入を軽減でき、シルエットの変化も調整可能。キュッと絞ることで足さばきもよく、スタイリングにメリハリが生まれます。フィールドパンツらしいフラップポケットなど、ミリタリーの要素も残しながら、モダンな生地の表情とのコンビネーションにより野暮ったくない印象に仕上がっています。【色】・・・Dark Navy。フラッシュの関係で実物と画像では多少の色の濃薄が見られます。ご了承の上ご入札お願い致します。【素材】・・・毛59%、綿41%。【サイズ】36・・・ウエスト83~91cm、股上約40cm、股下68cm、腿幅(股下10cmでの計測)約39cm、裾幅約28.5cm。【状態】・・・新品未使用。保管時の軽度のしわが見られます。 ご了承の上、入札お願いいたします。#NT5264N#アキレスNT5264NCavalry Twill Field Pants

