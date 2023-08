❤️ご覧頂きありがとうございます❤️a156511058

コメントなし&即購入大歓迎♪

❤️おすすめポイント❤️

・美しい背景ボケを活かしたい、明るく使いやすい望遠ズームレンズ♪

・嬉しい全国送料無料♪

・安心初期不良保証♪

❤️商品説明❤️

開放F値が明るい2.8で一定の、背景ボケの美しさが印象的な大口径望遠ズームレンズ♪

絞り開放から高い解像力を発揮し、コントラストの高い鮮明な画像が得られます♪

最短撮影距離1.5m、最大撮影倍率1/5.9倍のAFマクロ撮影も楽しめます♪

望遠レンズですのでライブ観戦、スポーツ観戦、

星空撮影や可愛い赤ちゃん、ペット、お料理、綺麗なお花

入学式や卒業式、ディズニーのパレード撮影など

ありとあらゆるシーンに対応出来ます♪

❤️コンディション❤️

◇外観◇

使用に伴うわずかなスレキズ・汚れがあります。

写真にてご確認ください♪

◇光学系◇

撮影に影響のないホコリがあります♪

現状は写真への影響は感じませんでした♪

もちろんオートフォーカスも作動致します。

❤️付属品❤️

・レンズ本体

・前キャップ

・後ろキャップ

・フィルター

❤️対応機種❤️

D3100/D3200/D3300/D3400/D5000/D5100/D5200/D5300/D5500/D5600/D7000/D7100/D7200/D7500/D500/D600/D610/D700/D750/D780/D800/D810/D850/Dfなど

※D3000・D5000シリーズは、AFが使えません。MFのみの撮影となります!

※他にも様々レンズを出品していますので、良かったらご覧になってくださいね♪

#オススメ交換レンズ

↑こちらをクリック‼️

❤️最後までご覧いただきまして、ありがとうございました❤️

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

