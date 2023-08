経典 【激レア】EVIS MAN Tシャツ 新品未使用ワンウォッシュ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

EVIS(現EVISU)ジーンズの

20年以上前のEVIS MANデッドストック

Tシャツです。

(追記)

ワンウォッシュした写真をアップしました。

(写真1、2枚目)

黄ばみはほぼ取れたと思います。

デッドストックの状態であった写真もそのまま

残しておきます。

EVISの創設者山根さんが遊びで描いた

EVIS MANというオリジナルキャラクターを

そのままTシャツにした激レア商品です。

山根さんデザインのキャラクターは

沢山ありますが、恐らくこのEVIS MANが

最初に商品化されたアイテムだったと思います。

店頭でほぼ見た事が無く、恐らく極小量の

生産だったのでは無いかと思います。

デッドストックで保存用のコレクターズ

アイテムとして保管しておりましたが

経年変化にのる黄ばみ等があったので

ワンウォッシュして綺麗に落ちました。

昔の商品は本当作りも良くて、面白くて

大好きな商品が沢山でした。

現在は趣味も変わりこの10年以上はタンスの肥やし

だったので、大切に着てくださる方、コレクターの方へ

お譲りしたいと思います。

コレクターズアイテムの中でも

トップクラスの超激レアアイテムです。

恐らくこのアイテムがフリマサイトで

出る事はほぼ無いかと思います。

サイズ(素人寸)

肩幅48

身幅46

袖丈 20

着丈73.5

デッドストックですがあくまでも

素人保管の為、古着と同じ感覚で

購入をご検討ください。

古着に抵抗ある方はご遠慮ください。

購入前に必ず気になる点はご確認ください。

購入後のクレームは一切受け付けません。

宜しくお願い致します。

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エヴィス 商品の状態 新品、未使用

EVIS(現EVISU)ジーンズの20年以上前のEVIS MANデッドストックTシャツです。(追記)ワンウォッシュした写真をアップしました。(写真1、2枚目)黄ばみはほぼ取れたと思います。デッドストックの状態であった写真もそのまま残しておきます。EVISの創設者山根さんが遊びで描いたEVIS MANというオリジナルキャラクターをそのままTシャツにした激レア商品です。山根さんデザインのキャラクターは沢山ありますが、恐らくこのEVIS MANが最初に商品化されたアイテムだったと思います。店頭でほぼ見た事が無く、恐らく極小量の生産だったのでは無いかと思います。デッドストックで保存用のコレクターズアイテムとして保管しておりましたが経年変化にのる黄ばみ等があったのでワンウォッシュして綺麗に落ちました。昔の商品は本当作りも良くて、面白くて大好きな商品が沢山でした。現在は趣味も変わりこの10年以上はタンスの肥やしだったので、大切に着てくださる方、コレクターの方へお譲りしたいと思います。コレクターズアイテムの中でもトップクラスの超激レアアイテムです。恐らくこのアイテムがフリマサイトで出る事はほぼ無いかと思います。サイズ(素人寸)肩幅48身幅46袖丈 20着丈73.5デッドストックですがあくまでも素人保管の為、古着と同じ感覚で購入をご検討ください。古着に抵抗ある方はご遠慮ください。購入前に必ず気になる点はご確認ください。購入後のクレームは一切受け付けません。宜しくお願い致します。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋

