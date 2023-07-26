経典 【激レア】EVIS MAN Tシャツ 新品未使用ワンウォッシュ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

EVIS（現EVISU）ジーンズの
期間限定値下げメタリカ METALLICA バンド ビンテージ Tシャツ
20年以上前のEVIS MANデッドストック
USA購入：メタリカ Death Is Pain ダイ T シャツ
Tシャツです。
BAPE NEIGHBORHOOD SHARK INCENSE CHAMBER
Chrome hearts クロムハーツ Tシャツ M
（追記）
激レア メタリカ 両面プリント tシャツ バンド バンt 音楽 ミュージック
ワンウォッシュした写真をアップしました。
ロエベ LOEWE Tシャツ
（写真1、2枚目）
Human Made GRAPHIC T-SHIRT ホワイト XL
黄ばみはほぼ取れたと思います。
【最高デザイン】90s アベンジャーズ スパイダーマン リンガーt ゆるだぼ
supreme undercover face tee サイズ XL
デッドストックの状態であった写真もそのまま
vintage USA製 フットボールシャツ ゲームシャツ
残しておきます。
Advisory Board Crystals Tシャツ ロンハーマン
90s HAZEヘイズ × FUTURA × RECON STASH Tシャツ
PULP FICTION 2017 MIRAMAX T-SHIRT
EVISの創設者山根さんが遊びで描いた
90s アインシュタイン Tシャツ ANDAZIA アメリカ製
EVIS MANというオリジナルキャラクターを
モンクレール Tシャツ ロゴ
そのままTシャツにした激レア商品です。
TIGHTBOOTH NEIGHBORHOOD コラボTシャツ WIL¥WNKA
山根さんデザインのキャラクターは
SAINT M×××××× 23SS DS SS TEE/WHITE QN M
沢山ありますが、恐らくこのEVIS MANが
ザコンビニ WTAPS
最初に商品化されたアイテムだったと思います。
[大人気] アベイシングエイプ Tシャツ ベイプスター カモファイヤー 存在感◎
vintage76年デヴィッドボウイDavid Bowie ヴィンテーTシャツ
店頭でほぼ見た事が無く、恐らく極小量の
【超希少XLサイズ】エクストララージ ベースボールシャツストライプ 即完売
生産だったのでは無いかと思います。
SUPREME Chicago Box Logo Tee M シュプリーム
human made パックTシャツ 3枚 XL
デッドストックで保存用のコレクターズ
ルグランブルー メンズ 半袖デザインカットソー 1 ブラック
アイテムとして保管しておりましたが
【人気デザイン】シュプリーム☆センターロゴ入りTシャツ 定番カラー 即完売注意
経年変化にのる黄ばみ等があったので
希少 Supreme Umbro Soccer Jersey
ワンウォッシュして綺麗に落ちました。
THOM BROWNE トム ブラウン Tシャツ カットソー
ヴィンテージ BSF project dragon tシャツ
昔の商品は本当作りも良くて、面白くて
Supreme HYSTERIC GLAMOUR L/S Tee 白L
大好きな商品が沢山でした。
mサイズ 新品 gallery dept. drive thru tee
Y-3 半袖Tシャツ エイリアン ヨウジヤマモト YOHJI YAMAMOTO
現在は趣味も変わりこの10年以上はタンスの肥やし
90s NIRVANA tシャツ
だったので、大切に着てくださる方、コレクターの方へ
値下げ‼️KIDILL Ｔシャツ
お譲りしたいと思います。
OLD STUSSY オールドステューシー USA ピストルズ ロック Tシャツ
アンダーカバー デヴィッドボウイ Tシャツ
コレクターズアイテムの中でも
【即完売】FR2 ウィンダンシー コラボ Tシャツ XL 黒 白 イエロー 黄色
トップクラスの超激レアアイテムです。
Needles ニードルス ショート スリーブ リバーシブル 半袖 Tシャツ
恐らくこのアイテムがフリマサイトで
2007-2008 サッカー lotto メンズXL ユニフォーム ムトゥ 紫
出る事はほぼ無いかと思います。
極美品希少なoff-white Tシャツ半袖ギャラクシー
Breakfast at Tiffany's ティファニーで朝食を ムービーT
サイズ（素人寸）
dries van noten 18ss tシャツ 2枚セット
肩幅48
紺タグ 新品 超美品 old STUSSY ドラゴン 龍 Tシャツ
身幅46
レイニングチャンプ ロンハーマン Tシャツ
袖丈 20
[新作/新品] BOILER ROOM AMSTERDAM Tシャツ 半袖
着丈73.5
supreme antihero Tシャツ コラボ
00s《US古着》グレイトフルデッド バンド ロックT Tシャツ メンズXL
デッドストックですがあくまでも
Coachella verdy wasted youth WY tee 白 新品
素人保管の為、古着と同じ感覚で
90's BEN&JERRY'S
購入をご検討ください。
VAULTROOM CAR CLUB TEE BLACK
古着に抵抗ある方はご遠慮ください。
【即完売モデル】シュプリーム ノースフェイスコラボtシャツ 刺繍ロゴ 入手困難
suprreen 様専用
購入前に必ず気になる点はご確認ください。
未使用▪90年代前半▪ジョーダン
購入後のクレームは一切受け付けません。
Human made ヒューマンメイド Tシャツ
宜しくお願い致します。
90,s Movie tee the cable guy
BLACK COMME des Garçons x NIKE コムデギャルソン
カラー···ホワイト
［2枚セット］ENNOY 3PACK T-SHIRTS 袖ロゴ 裾ロゴ
袖丈···半袖
90s ヴィンテージ モータウンカフェ Tシャツ
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
TRIGUN MAXIMUM Ｔシャツ
ネック···クルーネック
STONE ISLAND シャドーポロシャツ M
季節感···春、夏、秋
ハーレーダビッドソン ヴィンテージ Tシャツ 【大判プリント•良デザイン】
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|エヴィス
|商品の状態
|新品、未使用
versace Tシャツ ベルサーチ ベルサーチェ
【MR5-70】USA 古着 Tシャツvintage ナイトメア ディズニー
激レア1991年当時物マイケルジャクソンアルバムデンジャラスtシャツビンテージ
90年代 トレインスポッティング trainspotting ダイアンTシャツ
EVIS（現EVISU）ジーンズの20年以上前のEVIS MANデッドストックTシャツです。（追記）ワンウォッシュした写真をアップしました。（写真1、2枚目）黄ばみはほぼ取れたと思います。デッドストックの状態であった写真もそのまま残しておきます。EVISの創設者山根さんが遊びで描いたEVIS MANというオリジナルキャラクターをそのままTシャツにした激レア商品です。山根さんデザインのキャラクターは沢山ありますが、恐らくこのEVIS MANが最初に商品化されたアイテムだったと思います。店頭でほぼ見た事が無く、恐らく極小量の生産だったのでは無いかと思います。デッドストックで保存用のコレクターズアイテムとして保管しておりましたが経年変化にのる黄ばみ等があったのでワンウォッシュして綺麗に落ちました。昔の商品は本当作りも良くて、面白くて大好きな商品が沢山でした。現在は趣味も変わりこの10年以上はタンスの肥やしだったので、大切に着てくださる方、コレクターの方へお譲りしたいと思います。コレクターズアイテムの中でもトップクラスの超激レアアイテムです。恐らくこのアイテムがフリマサイトで出る事はほぼ無いかと思います。サイズ（素人寸）肩幅48身幅46袖丈 20着丈73.5デッドストックですがあくまでも素人保管の為、古着と同じ感覚で購入をご検討ください。古着に抵抗ある方はご遠慮ください。購入前に必ず気になる点はご確認ください。購入後のクレームは一切受け付けません。宜しくお願い致します。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|エヴィス
|商品の状態
|新品、未使用