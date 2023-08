FLYNN GOLF ハイブリッド ユーティリティ 27度です。

公式サイトで購入後、サブとして練習場で2、3回使用しました。

長さは写真をご確認ください。

uskidsの45と48の間ぐらいの長さです。

ALTO+ Hybrids - NEW

Hand: Right

Loft: HW 27°

Club Length: Flynn Golf Will Select Club Length(s)

Shaft Material: ALTO Series Blue

Grip Type: Golf Pride Tour Velvet Junior - Black ($3.00 upgrade)

宜しくお願い致します!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

