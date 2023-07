【2022福袋】 アソート オーバーサイズ ノーカラー シャツ ブルゾン ユニセックス シャツ

ADAM ET ROPE'のカジュアルなシーンで着回しやすいノーカラーシャツです。

⭐︎値下げも可能ですので気兼ねなくメッセージ下さい⭐︎

●状態:

1回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

自宅保管なのでご購入の際はご理解ください。

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材

《ブラック》

サスティナブルなオーガニックコットンに落ち感のあるモダールを混紡したコットンモダールビエラ素材です。

タテ糸は旧式の紡機でひいた糸を使用しており、ワザとナチュラルなムラ感が出る様にしてあります。

また、モダールによるドレープ感とウールの暖かみある風合いを加えて、仕上げに柔軟加工を施しているので、上品な光沢でモード感がありながら、ふわっと優しい肌触りの素材となっています。

---------------------------

裏地:なし

光沢感:あり

透け感:なし

ポケット:あり

伸縮性:なし

生地の厚さ:やや薄手

---------------------------

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アダムエロペ 商品の状態 未使用に近い

