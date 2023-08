ご覧いただきありがとうございます。

LGスタジオのトランクスになります。

サイズ:高さ8.5cm

ほぼ新品、検品のため一度開封致しました。

専用箱あり

目立つ傷などはありません。

手作業で作られた為、細かい部分の処理は完璧ではない場合があります。完璧を求める方には向いてません。

ガレージキットフィギュアとは

造形や塗装が美しい、高級感があります。

耐光、耐熱、耐水、細かい部分の変形が起こり難くなっております。

手作業で絵付けしてるので個体差があります。また耐衝撃性が弱いためご理解の上にご購入お願いいたします。

中古品につき、細かい傷、段差、色むら等があることもございます。細かいところが気になる方はご購入お控え下さい。

最後まで気持ちの良い取引ができるよう心掛けております。長い取引期間ではありますが誠意を持って対応させて頂きますので、よろしくお願い致します。

以下検索用

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

