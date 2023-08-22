新しいブランド ★ミステリーランチクーリー30 美品　サイズS/M 登山用品

MYSTERY RANCH ミステリーランチメンズクーリー30 は3ジップの優れたアクセス性を最大限に発揮するマウンテンニアリングに最適なバックパックです。

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HANWAG ハンワグ ALASKA GTX 箱付き＆メンテナンスキット付き

通勤で2回使用しました。

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サイズが大きすぎたため、他のバッグを購入したためお譲りします。

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使用に伴う細かいスレはあるかもしれませんが、見た目はとても綺麗です。

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軽快でスピーディーな冒険を実現する

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クーリー30 はワンデイハイクや旅行など、あらゆる種類のデイトリップに対応する充分な機能と多用途性を備えています。このパックは3ジップデザインを採用しており、行動食や脱いだアウター、その他のアクセサリーを素早く収納することができます。硬質ウレタンフォーム製のフレームが、形状保持とフィット感を向上させ、腰及び背中全体に荷重を分散し、安定して快適に背負うことできます。山を登る最初の一歩から森を抜ける最後の1kmまで、あなたの山行が滞りなく達成できるようサポートします。

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重量：1.2 kg

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サイズ：H57×W27×D24cm

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サイズ：S/M

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定価 26,400円

商品の情報 ブランド ミステリーランチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MYSTERY RANCH ミステリーランチメンズクーリー30 は3ジップの優れたアクセス性を最大限に発揮するマウンテンニアリングに最適なバックパックです。通勤で2回使用しました。サイズが大きすぎたため、他のバッグを購入したためお譲りします。使用に伴う細かいスレはあるかもしれませんが、見た目はとても綺麗です。タグはあります。【COULEE30】軽快でスピーディーな冒険を実現するクーリー30 はワンデイハイクや旅行など、あらゆる種類のデイトリップに対応する充分な機能と多用途性を備えています。このパックは3ジップデザインを採用しており、行動食や脱いだアウター、その他のアクセサリーを素早く収納することができます。硬質ウレタンフォーム製のフレームが、形状保持とフィット感を向上させ、腰及び背中全体に荷重を分散し、安定して快適に背負うことできます。山を登る最初の一歩から森を抜ける最後の1kmまで、あなたの山行が滞りなく達成できるようサポートします。重量：1.2 kg容量：29Lサイズ：H57×W27×D24cmフューチュラヨーク：調整可能な背面長サイズ：S/M定価 26,400円

商品の情報 ブランド ミステリーランチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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