ご覧いただきありがとうございます。

【ブランド】

coach☆コーチ

【サイズ】(単位cm)

横幅 約30cm

高さ 約23cm

マチ 約15cm

採寸は全ておよそになります。

【重さ】

約 795g

【付属品】

画像のもので全てになります。

【梱包、配送について】

梱包はプチプチに包みダンボール、

または簡易梱包資材に入れての発送になります。

厳重に梱包しますので破損の心配は不要です(^^)

☆ご購入前には必ず一度プロフィールに目を通していただきますよう宜しくお願い致します(^^)/

☆他にもブランド品やおしゃれなアイテムを多数出品していますので是非ご覧ください(#^^#)

【商品購入元】

エコリング

(正規品、鑑定済みです。)

【ご注意事項】

画像に写せていない箇所にも、多少の擦れ、小傷、シミや汚れなどある場合がございます。

あらかじめご理解ご了承ください。

(万一、画像、説明文とあきらかな見落としがある場合は必ずきちんとご対応させていただきます。その点はご安心ください。)

#トートバック

#ショルダーバック

#ハンドバック

#トートバッグ

#ショルダーバッグ

#ハンドバッグ

当方この他の出品物はこちら

#☆ブランドF☆バッグ

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 未使用に近い

【出品にあたり】出品商品は大手ブランドリサイクル店にて鑑定済みになります。安心してご購入ください。画像にある付属品は全て同封してお送り致します。飾りなどは一切ありませんのでご安心してご購入ください。即購入頂いて構いません♪複数購入でお値引きさせて頂きます(^^)/ご覧いただきありがとうございます。良品 ☆coach☆コーチ☆バッグの出品です♪ サイドはスエードレザー☆☆定番☆☆大人気☆【ブランド】coach☆コーチ【サイズ】(単位cm)横幅 約30cm 高さ 約23cmマチ 約15cm採寸は全ておよそになります。【重さ】約 795g【付属品】画像のもので全てになります。【梱包、配送について】梱包はプチプチに包みダンボール、または簡易梱包資材に入れての発送になります。厳重に梱包しますので破損の心配は不要です(^^)☆ご購入前には必ず一度プロフィールに目を通していただきますよう宜しくお願い致します(^^)/ ☆他にもブランド品やおしゃれなアイテムを多数出品していますので是非ご覧ください(#^^#)【商品購入元】エコリング(正規品、鑑定済みです。)【ご注意事項】画像に写せていない箇所にも、多少の擦れ、小傷、シミや汚れなどある場合がございます。あらかじめご理解ご了承ください。(万一、画像、説明文とあきらかな見落としがある場合は必ずきちんとご対応させていただきます。その点はご安心ください。)#トートバック#ショルダーバック#ハンドバック#トートバッグ#ショルダーバッグ#ハンドバッグ当方この他の出品物はこちら#☆ブランドF☆バッグ

