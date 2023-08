【送料無料キャンペーン?】 Michael 60s Heller JACKET A-2 レザージャケット

1960~70年代頃の"Michael Heller Inc."A-2型ホースハイドジャケットになります。

ゴールデンベアー製品と同等のしっかりした造りでデザインパターンも同じです。

とても柔らかいバーガンディカラーのレザーはシボ、ムラ感、艶があり高級感があります。

おそらくホースハイドだと思われます。

A-2のようなクロスステッチのエポレット、メインは棒TALONジッパー。

フラップポケットのサイドにはハンドポケットが装備されています。

内側の左側には内ポケットもありとても便利です。

裏地は綺麗なベージュのサテン生地、袖裏も同じサテン生地仕様になっています。

■状態

レザーは全体的に状態よく非常にソフトです。

使用に伴う細かいスレはありますが目立つダメージはありません。

おそらく定期的にオイル入れをして手入れされていたものと思われます。

前の保有者の画家さんが当時からとても大切に手入れして使っていたという品です。

カラー···ブラウン

柄・デザイン···無地

素材···本革

アウター形···シングル

季節感···春、秋、冬

検索ワード

ニルヴァーナ ニルバーナ カートコバーン

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

