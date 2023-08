クラウンパントと言えばラウンドベースが定石ですが、こちらはウエリントンをベースに上部にクラウンを配した珍しい一本です。丸眼鏡に苦手意識のある方もこのフレームなら取り入れやすいのではないでしょうか? 派手さこそありませんが長く使い続けるのは詰まるところこんなフレームかもしれませんね。40年代前期に見られる硬質なセルロイドは本鼈甲のような見事な質感。また、当時の作り手の技術力の高さが見て取れる芯金ギリギリまで削り込んだテンプルにもご注目ください。

ーーーーーーーーーーーー

42□22-130

レンズ横幅:44mm

ブリッジ幅:22mm

テンプル長さ:130mm

フロント横幅:127mm

ーーーーーーーーーーーー

この10年あまり収集してきたヴィンテージのフレームを少しずつ出品しています。すべてデッドストックの未使用品で、洗浄/型直し/バフ磨き等のメンテナンス済みです。

ご希望があれば別途料金にてレンズを入れての納品も可能ですので、コメント欄よりお問い合わせください。

ヴィンテージ眼鏡にご興味・ご理解のある方に。

#Guepard

#Lesca

#Anatomica

#porterclassic

#outil

#oldjoe

#NigelCabourn

#garmentreproductionofworkers

#ヴィンテージメガネ

#クラウンパント

#フレームフランス

#framefrance

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 新品、未使用

