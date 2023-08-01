珍しい ショット schott ライダースジャケット サイズ38 レザージャケット ライダースジャケット

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Schottの641で25年以上前に購入したものです。

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【サイズ】着丈〜63㎝

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肩幅〜44㎝

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身幅〜46㎝

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袖丈〜60㎝

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※素人採寸なので誤差はご了承ください

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多少すれている部分があったりしますが、あまり着ていなく目立った傷や汚れはありません。年代的にみたら美品だと思います。

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気になる部分は写真をあげていますので、拡大して確認お願いします。素人検品なので見落としがあればご了承下さい。

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内側のファーの部分は着脱可能です。

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着用回数が少なかったので、皮がまだ硬い感じです。手入れをされ、何回も着用していくうちに自分の身体に馴染んだジャケットになっていくと思います。

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これからの季節にツーリングにどうでしょうか‼️

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VANGUARD バンガード ダブルライダースジャケット レザー 革ジャン 黒

自宅保管の長い商品です。細かい事が気になる方は購入ご遠慮ください。状態をご理解頂いてご検討下さい。

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他にもMA-1、リーバイス71506デニムジャケット等出品しています。よろしければご覧ください。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド ショット 商品の状態 やや傷や汚れあり

お値下げしました！Schottの641で25年以上前に購入したものです。【サイズ】着丈〜63㎝ 肩幅〜44㎝ 身幅〜46㎝ 袖丈〜60㎝ ※素人採寸なので誤差はご了承ください多少すれている部分があったりしますが、あまり着ていなく目立った傷や汚れはありません。年代的にみたら美品だと思います。気になる部分は写真をあげていますので、拡大して確認お願いします。素人検品なので見落としがあればご了承下さい。内側のファーの部分は着脱可能です。着用回数が少なかったので、皮がまだ硬い感じです。手入れをされ、何回も着用していくうちに自分の身体に馴染んだジャケットになっていくと思います。これからの季節にツーリングにどうでしょうか‼️自宅保管の長い商品です。細かい事が気になる方は購入ご遠慮ください。状態をご理解頂いてご検討下さい。他にもMA-1、リーバイス71506デニムジャケット等出品しています。よろしければご覧ください。ショット 革ジャン ライダース 古着 レトロバイク ツーリング 年代物

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ショット 商品の状態 やや傷や汚れあり

ジェームスグロース ニューマニラ サイズ44マルジェラ 14 ハの字 ライダース レザー ジャケット margiela※希少※ 【別注】バンソンライダースジャケットE2 size36ハーレーダビットソン レザージャケット【希少】ジャックローズ✖︎ローリングストーンズ 本革ジャケット【アレキサンダーワン/ライダースジャケット】Schott ダブルライダースジャケット 36 バイカータグ 本革 黒TAKAHIRO着用 BALMAINジャケットショット人気レザージャケットSCHOTT ライダース ヴィンテージ カスタム 80s 90s バイカータグ