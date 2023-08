注目ショップ・ブランドのギフト 《ヴィンテージブラウン》こたつ　ヴィンテージ風　オシャレ　かっこいい　韓国風 こたつ

ヴィンテージ柄コタツ 80×60cm です☆

オールシーズン活躍できるデザインのこたつです!

大きすぎず小さすぎずの、80×60cmサイズ◎

コタツとして使用しない時期も、天板がズレないよう固定出来る仕様になっています!

家計に嬉しい省エネ300Wヒーターは、安心のメトロ電気工業製です♬

ナチュラル、ヴィンテージブラウン、ホワイトの3色展開です!

※ホワイトの天板と脚は、材質が異なるため色味も異なります。

天板の表面は木目に沿って凹凸がついていて少しざらっとした手触りです。

天板は、ヴィンテージ加工になっているため、敢えて古臭く汚れたような柄になっています。

⚠️こちらのページは、ヴィンテージブラウンです。

幅800×奥行600×高さ390mm(梱包サイズ:幅840×奥行640×高さ115mm)

天板厚:約24mm

本体重量:9.7kg(梱包重量:11.1kg)

組立式(約15分/付属の工具にて組立)1個口

天板:合成樹脂化粧繊維板(低圧メラミン加工)

中天板:プリント紙化粧繊維板(PUコート紙)、フラッシュ構造

脚:合成樹脂化粧繊維板

ヒーター:300W石英管ヒーター、コード3m 中間スイッチ付き

#ゆっくん家具

↑

こちらをタップして頂くと他の出品している家具も

見ることできます( ˆᴗˆ )!

⚠️他サイトにも出品中ですので、

ご購入前に在庫確認のためコメント下さい!

⚠️注意⚠️

⚪︎お取り置きは一切してません。

⚪︎ 低価格での商品提供の為、海外工場にての生産、検品になります。国内検品基準とは多少異なる場合もございます。

⚪︎土日祝は発送お休みしてます。発送目安は土日祝を除いた日数になります。

⚪︎沖縄・離島には発送できません。

⚪︎配送中の事故や紛失に関しましては責任取れません。

ゆっくん家具 オシャレ プレゼント 韓国風

ハンドメイド デスクワーク 撮影 背景 テーブル

リビング リモートワーク 子供部屋 寝室 レトロ

かっこいい シンプル かわいい ビンテージ こたつ

ヴィンテージ センターテーブル アンティーク 5000

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ヴィンテージ柄コタツ 80×60cm です☆オールシーズン活躍できるデザインのこたつです!大きすぎず小さすぎずの、80×60cmサイズ◎コタツとして使用しない時期も、天板がズレないよう固定出来る仕様になっています!家計に嬉しい省エネ300Wヒーターは、安心のメトロ電気工業製です♬ナチュラル、ヴィンテージブラウン、ホワイトの3色展開です!※ホワイトの天板と脚は、材質が異なるため色味も異なります。天板の表面は木目に沿って凹凸がついていて少しざらっとした手触りです。天板は、ヴィンテージ加工になっているため、敢えて古臭く汚れたような柄になっています。⚠️こちらのページは、ヴィンテージブラウンです。幅800×奥行600×高さ390mm(梱包サイズ:幅840×奥行640×高さ115mm)天板厚:約24mm本体重量:9.7kg(梱包重量:11.1kg)組立式(約15分/付属の工具にて組立)1個口天板:合成樹脂化粧繊維板(低圧メラミン加工)中天板:プリント紙化粧繊維板(PUコート紙)、フラッシュ構造脚:合成樹脂化粧繊維板ヒーター:300W石英管ヒーター、コード3m 中間スイッチ付き#ゆっくん家具↑こちらをタップして頂くと他の出品している家具も見ることできます( ˆᴗˆ )!⚠️他サイトにも出品中ですので、ご購入前に在庫確認のためコメント下さい!⚠️注意⚠️⚪︎お取り置きは一切してません。⚪︎ 低価格での商品提供の為、海外工場にての生産、検品になります。国内検品基準とは多少異なる場合もございます。⚪︎土日祝は発送お休みしてます。発送目安は土日祝を除いた日数になります。⚪︎沖縄・離島には発送できません。⚪︎配送中の事故や紛失に関しましては責任取れません。ゆっくん家具 オシャレ プレゼント 韓国風ハンドメイド デスクワーク 撮影 背景 テーブルリビング リモートワーク 子供部屋 寝室 レトロかっこいい シンプル かわいい ビンテージ こたつヴィンテージ センターテーブル アンティーク 5000

