【ポイント10倍】 M ☆ Saturday’s NYC / Ditch fragment パーカー

Saturdays NYC Tokyoのオープン5周年を記念 して発売された、 Saturday's NYC と 藤原ヒロシ さん率いる Fragment Design のコラボフーディ です。

代官山店で当日並んで購入しました。実店舗、オンライン共に即完売の商品です。

黒地にグレージュのようなスラッシュで、またバックの文字も同じ落ち着いた色味の文字で、 サタデーズ の定番の白ではなく他と差がつくデザインです。

もったいなくて着れていなかったのですが、その間に体型が変わってしまいクローゼットで眠っていました。

今までも何度か出品しようと思ったのですが、その度に物を見てやはり格好良くて、出品をやめていたのですが、今回は引っ越しも絡んで泣く泣く出品することにしました。

【サイズ】M (着丈:69cm、身幅:52cm、肩幅:45cm、袖丈:67cm(素人採寸ですので予めご了承ください))

【カラー】 黒 / ブラック / Black

【状態】新品未使用

製造過程や発送過程で付いた傷、ほつれ等があった場合こちらでは保障出来ませんのでご了承下さい(今見る限りそういったところはないと思います)

また、購入してから数年経っていて、個人保管なのでその点をご理解いただける方のみご購入ください。

【特記】

別のサイトでも販売しているので、ご購入いただく前にコメントをお願いいたします。

撮影時注意してはおりますが、実物と写真ではご使用の環境等により画面の発色、色合いが微妙に異なる場合がございます。

お値下げを可能ですか?等のご質問にはお答えいたしませんので予めご了承ください。ご希望価格のコメントをお願いいたします。過度なお値下げや言い放し等もご遠慮ください。

サイズや色のイメージ違い等のキャンセル、またすり替え防止の観点からも返品はお受け出来ませんので予めご了承ください。

発送に際し小さくたたんでお送りさせていただきますので予めご了承ください。

上記のことをご理解いただき、ご購入ください。

サタデーズニューヨークシティ フラグメントデザイン Ditch Fragment Hoodie parka Hoodie パーカー フーディー NEW YORK CITY

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フラグメントデザイン 商品の状態 新品、未使用

