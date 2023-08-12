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逆輸入 MacBook Apple Air 2015 13-inch ノートPC

商品の説明

Apple MacBook Air
初期設定済み⭐️SSDノートPC⭕️メモリ８GB　嬉しいマウス付き
OS macOS Mojave 10.14.6
【美品】富士通U939/C/i5-8365U/8GB/SSD256GB
CPU Core i5
MacBook Air 2018 (i5/8G/128GB)
メモリ 4GB
NECノートパソコンSSD Bluetooth Windows11オフィス付き
ストレージ 256GB SSD
MacBook Air 11インチ i5 4GB 128GB early2015

9 驚きの大容量！１TB✨すぐ使える✨初心者✨カメラ付✨ブラック✨ノートパソコン
A1465
♥︎美品★Win11ノートパソコン★Toshiba dynabook T552
MJVG2J
V9【新品SSD爆速♥カメラ付き】設定済みノートパソコン使いやすい・快適♥初心者

【美品】GPD MicroPC Transcend SSD512GB換装
Wi－Fi接続確認済み
Win11 CF-SZ5GDBVS/Ci3/4GB+SSD128(15)
USB端子確認済み
SONY VAIO QR
スピーカー再生、ヘッドフォンジャック確認済み
美品Win11&Office2021搭載！軽量VersaPro VK24MB-U
バッテリー駆動確認済み
NECWindows11ノートパソコンCorei7SSD512GBメモリ16GB

東芝製ノートPC b354/25kb SSD化、メモリ8G、Win 10 Pro
販売項目はノートパソコン＆充電ケーブルの2点になります。
B65H 東芝 8世代 i5 FHD 256G SSD 8G ノートパソコン
使用して1年程になります。
Chrome CP311-3H-A14N (Spin 311) 美品

Razer Blade Stealth Quartz Pink Edition
充電器付きです
HP 15s-fq1125TU

#39 Lenovo ThinkPad L13 10世代i5/16/256
#Apple
東芝/人気の赤/Windows10/Webカメラ内蔵/人気の便利ソフト多数！
#APPLE
パソコン　東芝　Dynabook PTEX65UBWW
シリーズ···MacBook Air

Apple MacBook Early 2015 12インチ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

東芝DynabookB45/B第6世代C＋SSD256爆速カスタム仕様
Apple MacBook AirOS macOS Mojave 10.14.6CPU Core i5メモリ 4GBストレージ 256GB SSDA1465MJVG2JWi－Fi接続確認済みUSB端子確認済みスピーカー再生、ヘッドフォンジャック確認済みバッテリー駆動確認済み販売項目はノートパソコン＆充電ケーブルの2点になります。使用して1年程になります。充電器付きです#Apple#APPLEシリーズ···MacBook Air

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

逆輸入 MacBook Apple Air 2015 13-inch ノートPC

48分钟前

逆輸入 MacBook Apple Air 2015 13-inch ノートPC

¥29,800 ¥16,688

(税込) 送料込み
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ab1bd10c1fae

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ab1bd10c1fae
逆輸入 MacBook Apple Air 2015 13-inch ノートPC 逆輸入 MacBook Apple Air 2015 13-inch ノートPC

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