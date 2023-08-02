素敵な イギリス製9Kリング リング

濃く目のサファイアとメレダイヤの指輪です。

【美品正規品】4°C ヨンドシー ピンクゴールド K10 リング8号 クリスマス

刻印:375、ほかのロゴなど(写真10枚目)

Michi パライバローズカット フラワーリング

サイズ:約9号

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

濃く目のサファイアとメレダイヤの指輪です。刻印:375、ほかのロゴなど(写真10枚目)サイズ:約9号

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