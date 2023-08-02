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素敵な イギリス製9Kリング リング

商品の説明

濃く目のサファイアとメレダイヤの指輪です。
【美品正規品】4°C ヨンドシー　ピンクゴールド　K10 リング8号　クリスマス
刻印:375、ほかのロゴなど(写真10枚目)
Michi パライバローズカット　フラワーリング
サイズ:約9号

トカゲ　リザード　リング　銘品　指輪　Impresse　 18k 幸運　とかげ

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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濃く目のサファイアとメレダイヤの指輪です。刻印:375、ほかのロゴなど(写真10枚目)サイズ:約9号

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素敵な イギリス製9Kリング リング

35分钟前

素敵な イギリス製9Kリング リング

¥19,600 ¥14,700

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b736864c72c624
素敵な イギリス製9Kリング リング 素敵な イギリス製9Kリング リング

英国 ヴィンテージ 9k ゴールド シグネットリング ホールマーク

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