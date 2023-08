ご覧いただきありがとうございます

MB ハイエンド尾州ウールシャツ



Supremeワークシャツ迷彩柄 新品

カラー...ブラック

最終お値下げ 45rpm 花柄シャツ

袖丈...半袖

❗️週末セール❗️ギャンバート オックスフォードBDシャツ

素材...シルク

新品*RRL*インディゴ デニム ワークシャツ*S* ダブルアールエル

季節感...春, 夏

PRADA プラダ 14ss 名作 アロハシャツ



メゾンミハラヤスヒロ ドッキング チェックシャツ

サイズ表記 L

kinema pigment sleeping shirt

寸法もご確認いただき、お手持ちのお洋服と比べていただけるとわかりやすいと思います。

【極美品】バーバリーロンドン 長袖ノバチェックシャツ ナイト 刺繍 Mサイズ



X-LARGE ベースボールシャツ

平置き採寸

wacko maria ワコマリア 20FW シャツ

肩幅 約48cm

フリーホイーラーズ エンジニアシャツ

着丈 約72cm

OUAT サテンシャツ

身幅 約54cm

希少 40s フランス軍 オフィサーシャツ グランパシャツ ユーロヴィンテージ

袖丈 約23cm

wtaps 23SS ARRESTOR / LS / POLY XL black



RRL インディゴ ウエスタンシャツ



FIVE BROTHER ファイブブラザー チェックシャツ 長袖 L ブラウン



マダラニンゲン MILKBOY 悪魔柄シャツ

状態A 着用回数少なく特筆すべきダメージ、汚れ、シミ等はありません。

未使用❗️ サンサーフ スペシャルエディション 30’s モデル ハワイアン



A.PRESSE アプレッセ BD DENIM SHIRT デニムシャツ 2

N 新品

Ground Y ロングシャツ ヨウジヤマモト

S 未使用品

Vintage decyne/Jersey Cape Docking Shirt

A ダメージや使用感がほぼない商品

Nasngwam ATELIR JKT

B 多少使用感はあるが、目立つ傷や汚れなどない綺麗商品

OUR LEGACY シャツ サイズ44 現行品

C 使用感があり、多少傷や汚れがある商品

GBL 天空の城ラピュタ ハワイアンシャツ

D 使用感があり、大きな傷や汚れがある商品

オーラリー(AURALEE)トロピカルウールワンピース 〜値下げしました〜



完売 LAD MUSICIAN PAJAMA SHIRT

素人の自宅保管品、古着にご理解いただける方でご検討宜しくお願い致します。

VYNER ARTICLES ヴァイナーアーティクルズ 半袖シャツ



【L】新品 ROSE BIG OPEN COLLAR SHIRT BLACK



2枚セット COMME des GARCONS HOMME AD2003-4/S



SUN SURF サンサーフ メンズ ハワイアンプリント アロハ シャツ 東洋



【SS35070】サンサーフ “ALOHA BOYS” ケオニオブハワイ

サンサーフ ハワイアンシャツ 和柄 ヴィンテージ 抜刀娘 百花繚乱 華鳥風月 泥棒日記 東洋エンタープライズ 粋狂 楽土 龍桜

TENDERLOIN ベースボールシャツ XL

雅結 絡繰魂 爆烈爛漫娘 参丸一 錦

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

