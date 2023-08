Theory luxe セオリー リュクス

クレープニット リブ ワンピース

Crepe KN Combo Daphane

ウォッシャブル

◆定価:64,900円 (税込)

涼しげなシャリ感のあるリブニットで肉感を拾いすぎず程よくフィットします。今の時期にぴったりかと思います!ウォッシャブルも嬉しいポイント◎

ランダムプリーツが上品でとても素敵なワンピースです。

【カラー】

黒 ブラック

【サイズ】38 M

総丈 127cm

身幅 40cm

肩幅 34cm

袖丈 59cm

トップス部分の後ろの着丈 50 cm

多少の誤差はご了承ください。

【素材】

レーヨン80% ポリエステル20%

【状態】

タグ付きの新品です。

自宅保管ですのでご理解頂ける方

よろしくお願いいたします。

ペチコートは紛失してしまいました。

スカートにはやや透け感がございますので

お手持ちの物で代用お願いいたします。

普通の黒色の物で大丈夫です。

お安く出品しております✨

是非ご検討ください(*^^*)

価格の相談もお気軽にコメントください♪

プロフィールご一読いただけますと幸いです。

他にも色々出品中です⭐︎

気になる点がございましたらお気軽にご質問ください。

公式より

◎トップスは体のラインをカバーするほど良い厚みのリブ、スカート部分は軽やかなポリエステルシフォンで仕立てています。

◎3段のティアードディテールがフェミニンムードをプラス。

◎独特のシャリ感とソフトな肌触りが快適さを後押し。ストレッチ性のあるマットな風合いで、編地を上品に際立たせています。

⭐︎⭐︎

リブロングワンピース

シフォン 異素材コンビ

ドッキングワンピース

ストレッチ素材

プリーツワンピース

プリーツスカート リブニット

フレアー マキシワンピース

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セオリーリュクス 商品の状態 新品、未使用

