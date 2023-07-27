超格安価格 指輪 423.K18 D 16号 ダイヤモンドリング 1.01ct リング

【素材】

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K18 18金イエローゴールド

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ダイヤモンド 1.01カラット

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【サイズ】

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16号

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内径 18.3mm

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裏側幅 1.7mm

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【その他】

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ダイヤはテリ輝きともにとてもきれいです。

商品の情報 ブランド ジュエリーマキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【素材】K18 18金イエローゴールドダイヤモンド 1.01カラット【サイズ】16号内径 18.3mm最大幅 12.7mm裏側幅 1.7mm【その他】ダイヤはテリ輝きともにとてもきれいです。

商品の情報 ブランド ジュエリーマキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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