全て【cv:湯町駆】

再生・読み込み確認済です。

ケース擦れ、ディスク微傷などある場合があります。

予めご了承ください。

①

■トロイメライの薬箱 Vol.2心の声が聞ける薬・本編CD(帯微ヨレ)

■アニメイト特典「あんたが悪い」

■ステラワース特典「かわいい彼女」

■HBG/Amazon.co.jp/FANZA限定盤「俺も知りたい」

②

サンドール・連城l様 ご専用 湯町駆おまとめ 5作品セット

◆溺愛オフィスラブ~初恋の幼なじみと職場で再会~・本編2枚組

◆アニメイト特典「昔話をしようよ」

◆ステラワース特典「勉強の成果」

③

◇ハジメテを一緒に 楓と・本編CD(帯無し)

◇ステラワース特典「どうなるか見たくて」

④

◇Happy Valentine! with Koki ・本編CD(帯有)

◇アニメイト特典「恋人の週末」

◇ステラワース特典「見られたくない」

⑤

■エロティック・ゴースト・本編CD(帯有)

■アニメイト等共通特典「三つ巴」

■ステラワース特典「君だけのご主人様」

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

⚠️美品をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。

⚠️プロフも一読願います。即購入⭕️匿名配送⭕️

水濡れ対策、緩衝材などで発送予定。

※包装の綺麗さは求めないで下さい!

※万が一、配送中の事故、CD破損などがあった場合は

事務局へお問い合わせして頂く事になります。

(配送中のケースひび割れ等は補償対象外です)

※他に同梱希望のものがありましたら合計から200円

引きさせて頂きます。ご希望のタイトルをお知らせください

(同梱2個目からは100円引きになります)

#ささみんっ出品CD

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

全て【cv:湯町駆】再生・読み込み確認済です。ケース擦れ、ディスク微傷などある場合があります。予めご了承ください。①■トロイメライの薬箱 Vol.2心の声が聞ける薬・本編CD(帯微ヨレ)■アニメイト特典「あんたが悪い」■ステラワース特典「かわいい彼女」■HBG/Amazon.co.jp/FANZA限定盤「俺も知りたい」②◆溺愛オフィスラブ~初恋の幼なじみと職場で再会~・本編2枚組◆アニメイト特典「昔話をしようよ」◆ステラワース特典「勉強の成果」③◇ハジメテを一緒に 楓と・本編CD(帯無し)◇ステラワース特典「どうなるか見たくて」④◇Happy Valentine! with Koki ・本編CD(帯有)◇アニメイト特典「恋人の週末」◇ステラワース特典「見られたくない」⑤■エロティック・ゴースト・本編CD(帯有)■アニメイト等共通特典「三つ巴」■ステラワース特典「君だけのご主人様」୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧ ⚠️美品をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。⚠️プロフも一読願います。即購入⭕️匿名配送⭕️水濡れ対策、緩衝材などで発送予定。※包装の綺麗さは求めないで下さい!※万が一、配送中の事故、CD破損などがあった場合は事務局へお問い合わせして頂く事になります。(配送中のケースひび割れ等は補償対象外です)※他に同梱希望のものがありましたら合計から200円引きさせて頂きます。ご希望のタイトルをお知らせください(同梱2個目からは100円引きになります)#ささみんっ出品CD

