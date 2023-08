☆トラブル防止のため、

カラフラブル 5巻全巻セット 管理番号4558

購入する前に必ずプロフをご覧ください。

全て了承した上に、ご購入ください。

■ 登場人物:チ・チャンウク、パク・ミニョン、ユ・ジテ、キム・ミギョン、オ・グァンロク、テミ、チ・イルジュ、パク・サンミョン、パク・ウォンサン、パク・サンウォン、ト・ジウォン

■商品構成

・DVD13枚

・専用ボックス

■音声:韓国語

■字幕:英語

■収録:本編:約1,231分、特典映像:約736分

■リージョンコード:1、3、4、5、6

和訳なし、日本語字幕はございません。

動作確認済み

写真集などの特典は付いておりません

DVDはリージョンフリーの環境でご視聴ください

ブルーレイ・ディスクではございません。

韓国ドラマ Healer ヒーラー チ・チャンウク 監督版 DVD 正規品

大切に保管しておりますが、インポート品で目立たない汚れ、折り目、スレ小傷などは多少ございますが、ご視聴には問題のない範囲ですのでご理解の程宜しくお願い致します。

そのほか万が一の小さな見落としは、自宅保管品としてご理解頂ける方のみでお願い致します。

防水対策し簡易梱包発送いたします。

お値下げ不可、お取り置き不可、バラ売り不可

関連ワード

韓国映画

韓国監督限定版

廃盤品

グッズ

公式グッズ

監督版/限定版

数量限定

チチャンウク

韓国ドラマ

チ・チャンウク

笑ってトンヘ

奇皇后

★ぬいぐるみ出品中★

#りえのぬいぐるみです

ヒーラー〜最高の恋人〜

THE K2

あやしいパートナー

僕を溶かしてくれ

コンビニのセッピョル

公式グッズ

シティーハンター in Seoul

彼女の私生活

天気がよければ会いにゆきます

『トキメキ☆成均館スキャンダル』

『ヒーラー〜最高の恋人〜』

『キム秘書はいったい、なぜ?』

気象庁の人々:社内恋愛は予測不能?!

月水金火木土

都会の男女の恋愛法

アンナラスマナラ

あなたの願いを言えば

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

