贅沢屋の adidas スタンスミス ハローキティコラボシューズ スニーカー

adidas Originals × Hello Kitty and Friends

キティとその友達が勢揃い。世界でも随一の評判を誇るスニーカーに、今シーズンは大人気のキャラクターが大集結。サイドには"Friends Forever"のメッセージ、そしてシューレースにはキュートなオーナメントが付いた、ジュニア用スタンスミスが登場。カラフルなキャラクターたちやヒールタブの差し色が、人混みのなかでもひと際目立つデザインだそうです。

#adidasOriginals

#HelloKitty

#スタンスミス

#StanSmith

#サンリオ

#ハローキティ

#コラボ

adidas Originals スタンスミス スニーカー

新品未使用

箱付きです。

24cm

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

