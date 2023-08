※別の場所でも出品のため急な売り切れご容赦ください

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド パドモアアンドバーンズ 商品の状態 新品、未使用

※別の場所でも出品のため急な売り切れご容赦くださいPADMORE & BARNES (パドモア&バーンズ) の代表作 P204 (UK9/約27.5cm)です。ロンドンのEND Clothingにて購入も、サイズが合わなかったため出品します。本商品は、グレインレザーとブラックのクレープソールによるオールブラックのシックなデザイン。これからの季節でも、今後秋〜冬でも上品な足元を作り出してくれる一品です。新品、未使用のため、写真の通り納品時同様の内袋と箱、END Clothingの外箱にてお送りいたします。日本では入手困難な商品のため、ぜひご検討ください。[ブランドご紹介]PADMORE & BARNESは、アイルランドの歴史あるシューメーカーです。Clarks (クラークス) にワラビーのデザインを提供し、以降生産を請け負うも、クラークスが原価低減の為アジア圏へ生産拠点を移管し受託は中止。その後、PADMORE & BARNESは引き続きアイルランドで自社製品を生産。現在はポルトガルにて拠点を移し、今でも手縫いにより品質の高い靴を生産、供給しています。END ClothingPADMORE & BARNESパドモア&バーンズパドモアバーンズClarksクラークスワラビー1LDKモカシンシボ革

