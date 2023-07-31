【SALE】 Logicool MX2000 PC周辺機器

Logicool MX2000
TDK BD-RE
Fitbit VERSA 4 新品 未開封
未使用新品ですが、自宅保管のため外装の擦り傷などはあります。
2023 最新 タブレット 10インチ 付属品付 即日発送
2台所有のうちの予備機でしたが、まとめて更新予定のため出品致しました。
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Logicool MX2000未使用新品ですが、自宅保管のため外装の擦り傷などはあります。2台所有のうちの予備機でしたが、まとめて更新予定のため出品致しました。価格交渉をご希望の方は、コメント欄に指値をお願い致します。コードタイプ: ワイヤレススクロールタイプ: 4−WAYホイール有マウスタイプ: MOUSE読み取り方式: レーザー式#LogitechInternational#Logicool種類...マウスケーブル...ワイヤレス(無線)インターフェース...Bluetooth