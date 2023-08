魅了 BTS 直筆サイン入りカード　Autographed card アイドル

BTS 2019 Season’s Greeting card with hand-signed by all members of BTS.

2019 Season’s Greeting Card です。

表紙の写真部分にメンバー全員(ナムジュン, ホソク, ジン, シュガ, テヒョン, ジミン, ジョングク)の直筆サイン入りです。

SUGAのサイン部分だけ、小傷が付いています。(写真2枚目参照)

硬質ケースに入れて発送しますが、元々ついていた折れの癖があります。

匿名配送でお送りします。

●サイングッズにつきまして、ある特定の方から譲っていただいたものがほとんどです。

よくあるプロモーションアルバムへ事務的に書かれたサインではなく、本人たちからその方の為だけに書かれたものです。

バンタンからも好意的に見られていたため、サインは簡素的なものではなく、丁寧に書かれていることが多い気がします。

またサインの他に1言メッセージなどが添えられていたりする場合もあります。

●サインは全て本物ですが、証明書などはございません。

本人直筆の筆跡はBTSジャパンオフィシャルファンクラブのサイトなどで確認できますので、ご自身でお調べ頂きご判断くださいますようお願いいたします。

●入手の詳しい経緯は、プライバシーの為、購入された方へのみ答えられる範囲でお答え致します。

心苦しいですがコメント欄でご質問頂きましても削除させて頂きますのでご了承下さい。

●当方ARMYでしたがペン卒するため、少しずつグッズ整理致します。

日焼けや損傷を避ける為、当方は飾らず暗所にて棚の中に保存しておりました。

●ですので当方が付けた傷はほぼほぼありませんが、元々譲って頂いた時から付いていた傷は多数あります。

なるべく検品しますが、見落としもあるかと思いますので、細かい事が気になる方はお取り引きをお控え下さい。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

