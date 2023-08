交換無料！ US古着◆ハーレーダビッドソン 長袖 袖ロゴTシャツ両面プリント メンズXL Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

◆商品検索◆

#古着屋_glim

◆ブランド◆

HARLEY DAVIDSON

ハーレーダビッドソン

◆カラー◆

ダークグレー

◆サイズ表記◆

メンズ XL

◆サイズ実寸(cm)◆

・肩幅 約61

・身幅 約62

・着丈 約75

・袖丈 約61

◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします

◆商品詳細◆

人気ハーレーダビッドソンのロゴTシャツ♪

両袖のロゴプリントがかっこいい!

◆商品状態◆

【A】一部多少の汚れがありますが、目立つダメージのない良品です。

【S】未使用・デッドストック・新品

【A】多少の汚れ、使用感はあるが目立つダメージのない商品

【B】部分的にダメージがある商品

【C】目立つダメージがあるが着用は可能

◎古着・ヴィンテージですので小さな汚れなどある場合があります、ご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご購入ご遠慮ください。

◆配送方法◆

・送料無料、メルカリ便にての匿名発送

・ご購入より1~2日以内の発送

☆フォロー割引☆

※ご希望の方は必ずご購入前にコメントでお知らせ下さい!!

○2000円~ (200円引き)

○5000円~(300円引き)

○10000円〜(400円引き)

○15000円~(500円引き)

----------------------------------------------

◎古着、ヴィンテージにご理解のある方のみ、

ご購入よろしくお願い致します。

◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします。

◎着画撮影はお断りいたします。

◎写真のカラーは撮影環境やお使いの端末、設定などによって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。

カラー···グレー

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、秋、冬

◆商品検索◆#古着屋_glim◆ブランド◆HARLEY DAVIDSONハーレーダビッドソン◆カラー◆ダークグレー◆サイズ表記◆メンズ XL◆サイズ実寸(cm)◆・肩幅 約61・身幅 約62・着丈 約75・袖丈 約61 ◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします◆商品詳細◆人気ハーレーダビッドソンのロゴTシャツ♪両袖のロゴプリントがかっこいい!◆商品状態◆【A】一部多少の汚れがありますが、目立つダメージのない良品です。【S】未使用・デッドストック・新品【A】多少の汚れ、使用感はあるが目立つダメージのない商品【B】部分的にダメージがある商品【C】目立つダメージがあるが着用は可能◎古着・ヴィンテージですので小さな汚れなどある場合があります、ご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご購入ご遠慮ください。◆配送方法◆・送料無料、メルカリ便にての匿名発送・ご購入より1~2日以内の発送☆フォロー割引☆※ご希望の方は必ずご購入前にコメントでお知らせ下さい!!○2000円~ (200円引き)○5000円~(300円引き)○10000円〜(400円引き)○15000円~(500円引き)----------------------------------------------◎古着、ヴィンテージにご理解のある方のみ、ご購入よろしくお願い致します。◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします。◎着画撮影はお断りいたします。◎写真のカラーは撮影環境やお使いの端末、設定などによって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。カラー···グレー袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)季節感···春、秋、冬

