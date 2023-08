人気タイトル···ドラゴンボール

ドラゴンボール改 フリーザフォース

FREEZA'S FORCE

スーパーDX組立式

FREEZA'S SPACESHIP

フリーザの宇宙船

組立式

FREEZA'S FORCE Ⅰ

001 フリーザ第一形態

002 ドドリア

003 ザーボン

004 キュイ

005医療兵士

FREEZA'S FORCE Ⅱ

006 ギニュー

007 ジース

008 バータ

009 リクーム

010 グルド

FREEZA'S FORCE Ⅲ

011 フリーザ第一形態

012 フリーザ第二形態

013 アプール

014 ラーズベリ

015 ブールベリ

FREEZA'S FORCE Ⅳ

016 フリーザ最終形態

017 フリーザ第三形態

018 ザーボン(変身後)

019 兵士A

020 兵士B

全て未開封のお品です。

入手してからビニール袋に入れて暗所で保管しておりました。

シップの箱にセロハンテープの色褪せがあります。写真でご判断くださいませ。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

