【未使用品】 ヴィンテージ 古着 90s USA製 TOMMY HILFIGER スウェット トレーナー/スウェット

海外モノ 日本じゃ出てきませんね これは

かつ、USA製のビッグロゴは なかなか出てこないです!

古着好きな方 是非!

サイズが小さめなのでお安くしておきますね(^_^)

ヴィンテージ 古着 90s USA製 TOMMY HILFIGER スウェット

表記サイズ L

着丈 62

身幅 62

肩幅 55

袖丈 53

色 グレー

素材 コットン100%

原産国 アメリカ

状態 良い古着感

こちらはヴィンテージ商品の為 一点モノ です

またヴィンテージ商品の為 汚れ・ダメージ・使用感が多少ございますが

それはそのアイテムの持つ アジ、または醍醐味 と捉えていただき ヴィンテージ商品の性質を十分ご理解いただいた上で

ご注文お願いいたします

トミー ヒルフィガー トレーナー デカロゴ

古着女子 古着男子 110

商品の情報 商品のサイズ L ブランド トミーヒルフィガー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

