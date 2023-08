|商品/仕様

メーカー : 日本HP 液晶一体型パソコン

型番/品名 : HP EliteOne 800 G3 All-in-One 1ME74PA#ABJ

CPU : インテル Core i5-7500 3.4GHz / 4コア4スレッド / ターボ・ブースト2.0最大3.80GHz

メモリ : 8GB

ハードディスク : SSD 256GB

ディスプレイ : 23.8インチ FHD解像度 1920x1080

グラフィック : Intel(R)内蔵グラフィックス

光学ドライブ : DVDスーパーマルチドライブ

サウンド : 内蔵スピーカー

Webカメラ : 搭載

キーボード : オケ

mouse rog gladius II : ok

その他装備 : 無線LAN、Bluetooth、USB3.0x6、USBTYPE-Cx1、HDMI、DisplayPort、顔認証

OS : Windows10Pro-64bit(Office Professional Plus 2019有)

Officeソフト : Microsoft Office Professional Plus 2019(プロダクトキー付属)

ウイルス対策 : Windows Defender、Windowsファイアウォール.

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

