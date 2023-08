■DESCRIPTION■

Drizzler Jacket

[DETAIL]

生地 - しっかりとしたコットン生地。表面の畝が特徴的なリーバイピケ。

裏地 - なし

フロント - ジップ

ポケット - フロント両脇2箇所

ハンガーストラップ、チンストラップ

Fabric - Firm cotton fabric. Levi pique with distinctive surface ridges.

Lining - None

Front - Zip

Pockets - two on each side of front

Hanger straps, chin strap

【McGREGOR / マクレガー】

1921年「永遠のアメリカンスピリット」をテーマとした、アメリカンスポーツウェアの製造・販売を開始しました。 スポーツテイストにあふれたマックレガーウェアは時代を超えて人気となっていきます。1960年代に入ると、都市生活者の郊外移動、労働時間の短縮などを背景に生活のカジュアル化が進み、スポーツウェアの爆発的な革命がおきます。この時代の流れに乗りマックレガーはNo.1スポーツウェアメーカーとしての地位を確立、絶頂期を向かえたマックレガーは当時の最先端をゆくトレンド性、素材と機能を兼ね備えた商品を次々に発表、時代をリードしたのです。マックレガーはアメリカンカジュアルの代表的ブランドとして、これまでの歴史と伝統を大切に継承しながらも、トレンドを取り入れることで、洗練されたアメリカンカジュアルウェアをお客様に提供しています。

■MODEL■

181cm68kg 着用SIZE:XL

■MATERIAL■

表地:COTTON 100%

■SIZE SPEC■

[XL]肩幅:59cm 身幅:67cm 着丈:76cm 袖丈:65cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ワコマリア 商品の状態 新品、未使用

