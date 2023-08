【おしゃれ】 Originals adidas × Williams　新品 Pharrell スニーカー

adidas Originals × Pharrell Williams

アディダス オリジナルス スニーカー SUPERSTAR SUPERSHELL

スーパースター

新品 Adidas Yeezy boost 350 V2 ベルガ 27.5cm



新品未使用

26.5cm

箱付き

タグ付き

試着等していません。

貴重なコラボの新品です。

新品はなかなか出回っていないと思います。

ファレル・ウイリアムズコラボモデル

アディダスを代表する不朽の名作『SUPERSTAR』

今回、ファレル・ウィリアムスとのコラボレーションモデルが登場しました。つま先部分にはポップな印象の花柄デザインを配置。またインソールもユニークなデザインで、遊び心が感じられます。クールなカラーリングとカジュアルなデザインを兼ね備えた、通常では味わうことの出来ない貴重な一足となっております。

#adidas

#アディダス

#スーパースター

#SUPERSTAR

#スニーカー

#PharrellWilliams

#ファレルウィリアムス

#コラボ

#adidasOriginals

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

adidas Originals × Pharrell Williamsアディダス オリジナルス スニーカー SUPERSTAR SUPERSHELLスーパースター新品未使用26.5cm箱付きタグ付き試着等していません。貴重なコラボの新品です。新品はなかなか出回っていないと思います。ファレル・ウイリアムズコラボモデルアディダスを代表する不朽の名作『SUPERSTAR』今回、ファレル・ウィリアムスとのコラボレーションモデルが登場しました。つま先部分にはポップな印象の花柄デザインを配置。またインソールもユニークなデザインで、遊び心が感じられます。クールなカラーリングとカジュアルなデザインを兼ね備えた、通常では味わうことの出来ない貴重な一足となっております。#adidas#アディダス#スーパースター#SUPERSTAR#スニーカー#PharrellWilliams#ファレルウィリアムス#コラボ#adidasOriginals

