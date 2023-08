最安挑戦！ 決勝　アルゼンチンvsフランス　サッカーワールドカップ2023 カタール大会 記念グッズ

今大会の決勝マッチ64でバロンドールを取り続けたメッシの最後の勇姿となった決勝のアルゼンチンvsフランス戦

64-2

決勝 アルゼンチンvsフランス サッカーワールドカップ2023 カタール大会



今大会はほとんどがアプリチケットだったので多くの日本人サポーターも携帯アプリチケットしかなく、紙チケットの入手が困難な中、近くに座っていた人が持っていたチケットを譲っていただいたので出品しました。

半券はもぎらず、バーコードを読み取って入場するので、未使用状態と同じです。

封筒に入れて保存していたので折れ目もありません。

Mach 64-2

決勝 アルゼンチンvsフランス サッカーワールドカップ2023 カタール大会



#カタールワールドカップ

#カタールW杯

#ワールドカップ2022

#ワールドカップチケット

#バロンドール

#ワールドカップカタール

#メッシ

#サッカーワールドカップ

#サッカーW杯

#アルゼンチン代表

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

今大会の決勝マッチ64でバロンドールを取り続けたメッシの最後の勇姿となった決勝のアルゼンチンvsフランス戦64-2今大会はほとんどがアプリチケットだったので多くの日本人サポーターも携帯アプリチケットしかなく、紙チケットの入手が困難な中、近くに座っていた人が持っていたチケットを譲っていただいたので出品しました。半券はもぎらず、バーコードを読み取って入場するので、未使用状態と同じです。封筒に入れて保存していたので折れ目もありません。Mach 64-2#カタールワールドカップ#カタールW杯#ワールドカップ2022#ワールドカップチケット#バロンドール#ワールドカップカタール#メッシ#サッカーワールドカップ#サッカーW杯#アルゼンチン代表

