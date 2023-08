最大の割引 sud mable 新作☆ざくろ(布帛) イエロー new BigPT カジュアルパンツ

mable sud 2023 mid summer新作の新品タグ付き

商品です!

金子みすゞさんの詩、「ざくろ」からインスピレーションを得て生まれたテキスタイルです。

ざくろの実をめぐる、子供とからすの可愛らしいかけ合いをイメージして描きました。

裾にかけてストンと落ちるワイドシルエットのパンツ。

ウエストのギャザーゴムがフリルのように見え、

トップスをインしてもすっきり綺麗にお召しいただけます。

ワンピースの下に履いてチラッと柄を見せたり、

プリントTなどラフなアイテムと合わせてもポップにキマります。

楽な着心地なのでお家時間やお出かけにもぴったりのアイテムです。

ざくろ(布帛) BigPT

¥18,700税込

サイズ/FREE

着丈97.5cm、股上39cm、

股下62.5cm、ヒップ55cm、

ウエスト69cm~最大約96cm(ゴム仕様)

素材/綿70%、麻30%

カラー···イエロー

丈···フルレングス

柄・デザイン···花柄

素材···コットン

シルエット···ストレート

股上···レギュラー

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マーブルシュッド 商品の状態 新品、未使用

