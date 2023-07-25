激安通販 2004年 US ARMY MOLLE II ASSAULT PACK リュック/バックパック

米軍(US ARMY)が、個人装備システムとして1997年に採用したMOLLE（MOdular Lightweight Load-carrying Equipment）システムの改良型のMOLLE II の米軍実物のアサルト・パックです。タクティカルアサルトパネル、ラックサック等を装備した米軍採用の実物、アメリカ製のバックパックです。
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Deadstock 2004'S US ARMY MOLLE II ASSAULT PACK by SPECIALTY DEFFENCE
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米軍(US ARMY)が、個人装備システムとして1997年に採用したMOLLE（MOdular Lightweight Load-carrying Equipment）システムの改良型のMOLLE II の米軍実物のアサルト・パックです。タクティカルアサルトパネル、ラックサック等を装備した米軍採用の実物、アメリカ製のバックパックです。Deadstock 2004'S US ARMY MOLLE II ASSAULT PACK by SPECIALTY DEFFENCEModular Lightweight Load-carrying Equipment ASSAULT PACK NSN 8465-01-524-5250SP0100-04-D-4183-0012LOT NO 01SPECIALTY DEFFENCEMade in USA COLOR:UCP(UNIVERSAL CAMOUFLAGE PATTERN) SIZE: ONE SIZE (縦44cm 横36cm 奥行20cm /32L位)検索)#リュック#バックパック#パタゴニア#アークテリクス#ecwcs#ビンテージ#pcu#m-65#m-51#usnavy#米軍リュック#自衛隊#自衛隊リュック#USカラー···グリーン