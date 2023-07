激安通販 2004年 US ARMY MOLLE II ASSAULT PACK リュック/バックパック

米軍(US ARMY)が、個人装備システムとして1997年に採用したMOLLE(MOdular Lightweight Load-carrying Equipment)システムの改良型のMOLLE II の米軍実物のアサルト・パックです。タクティカルアサルトパネル、ラックサック等を装備した米軍採用の実物、アメリカ製のバックパックです。

Deadstock 2004'S US ARMY MOLLE II ASSAULT PACK by SPECIALTY DEFFENCE

Modular Lightweight Load-carrying Equipment ASSAULT PACK

NSN 8465-01-524-5250

SP0100-04-D-4183-0012

LOT NO 01

SPECIALTY DEFFENCE

Made in USA

COLOR:UCP(UNIVERSAL CAMOUFLAGE PATTERN)

SIZE: ONE SIZE (縦44cm 横36cm 奥行20cm /32L位)

