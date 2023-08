トミーヒルフィガーのダウンジャケットです。

opt マルチポケットダウン

内部がダウンになっているため見た目以上に暖かく外見もシンプルな作りになっているため、とてもお洒落なデザインです。

試着のみの着用で未使用に近いです。

175cmで丁度良いサイズ感でした。

肩幅・・・48

袖丈・・・67

着丈・・・72

おおよその長さになります。

カラー···ホワイト

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ジップ・ボタン···ジップアップ

季節感···春、秋、冬

マウンテンパーカー ダウンジャケット

マウンテンダウンジャケット

商品の情報 商品のサイズ L ブランド トミーヒルフィガー 商品の状態 未使用に近い

