●商品説明

リアルレザーのカーゴショーツはなかなか見ないかと思います。

肉厚な上質なレザーが使われていて、履き込むたびに良い雰囲気が出ていきます♫

そのまま穿くも良し、柄スパッツなどと合わせても良いですねっ!

●実寸サイズ

39/34/28.5/26/26

ウエスト平置き/前股上/わたり幅/股下/裾幅

単位はcmです。

素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。

●商品状態

使用感ありますが、破れ・汚れありません。

写真でご確認ください。

●ブランド

表記なし

●注意点

※当方が出品する商品に関しては、古着がメインになります。神経質な方は、ご購入お控えくださいますよう、お願いいたします。

※商品に関してのご質問できる限り対応させて頂きます。宜しくお願いいたします。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···本革

シルエット···ワイド

股上···レギュラー

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

