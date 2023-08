最終値下げ 公式グッズ 安室奈美恵 海外限定　リーフレット　販促 台湾限定 告知ポスター アイドル

トラブル防止のため、

CRAVITY タワレコ渋谷 サイン会 テヨン 2部

トラブル防止のため、購入する前に必ずプロフをご覧ください。全て了承した上に、ご購入ください。安室奈美恵 安室ちゃん台湾限定 ポスター グッズ 非売品正規品 公式グッズ 販促品台湾で初となる単独コンサートの宣伝グッズ台風で中止した2001年のアジアツアーのミニポスターですA4サイズ未使用品です日本未発売で、かなりレアかと思います。大切に保管しましたが、インポート品で、汚れ、スレ小傷、折り目などは多少ございますので、ご理解の程宜しくお願い致します。そのほか万が一の小さな見落としは、自宅保管品としてご理解頂ける方のみでお願い致します。★ 繁体中国語の安室ちゃんのエッセイブックとトレカ風のステッカーシールとシールはオマケで、販売品ではないため、不要でしたら発送の際に外しますが、お値段は変更出来かねますので、ご了承下さい。また、オマケはあくまでお気持ちのため、状態については何卒ご了承下さい。お値下げ不可、お取り置き不可、バラ売り不可防水対策でダンボール補強し、プチプチ梱包いたします。関連ワードコンサート沖縄グッズファンスペース 公式グッズアムロス正規品安室ちゃん写真集写真カード安室奈美恵安室ちゃんSweet 19 blues 沖縄グッズ25周年公式グッズ

