結婚祝い ナイトレイド NITRAID SPECIAL Tシャツ ニトロ FORCE Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

●サイズ:タグ表記 Lサイズ

身幅 56cm

着丈 74cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

着用してたので使用感あります。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

NITROMICROPHONEUNDERGROUND

ニトロマイクロフォンアンダーグラウンド GORETEX

DELI

BIGZAM

XBS

SUIKEN

DABO

MACKACHIN

SWORD

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイトレイド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

