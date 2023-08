Vincentの商品をご覧頂きありがとうございます。

希少 琥珀 ネックレス イヤリング セット 高級

0206-38RT

【商品内容】

ティファニー ハート タグ ネックレス シルバー925 TIFFANY

Please return to Tiffany

箱あり、専用袋あり

◎素材 シルバー925

◎重さ 約22g

◎サイズ 約85cm、ペンタントのサイズ:横約2.3cm、縦約3.0cm

多少の誤差やご了承くださいませ!

【状態】

ペンタントに小傷がありますがチェーンはキレイな状態です。

中古品の取引ですので写真の状態をよくご覧頂きご理解のある方は是非ご検討宜しくお願い致します。

※到着後のお客様都合によるクレーム、リターンは受付ませんのでご了承ください。

【仕入先】

ブランドオークションサイト

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

