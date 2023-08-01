最安挑戦！ ポロシャツ ラッセルノ ゴルフウエア 半袖 モックネック ウエア(男性用)

ラッセルノのモックネックシャツです。

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数回着用しています。

アース様専用

前側、左胸のあたりに薄いシミがワンポイントであります。

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写真5枚目をご参照ください。

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身幅：52cm

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肩幅：53cm

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着丈：66.5cm

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袖丈：23cm

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※平置き実寸です。

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※デザイン上、身幅や丈も長くゆったりとした着心地です。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ラッセルノのモックネックシャツです。数回着用しています。前側、左胸のあたりに薄いシミがワンポイントであります。写真5枚目をご参照ください。【サイズ】4身幅：52cm肩幅：53cm着丈：66.5cm袖丈：23cm※平置き実寸です。※デザイン上、身幅や丈も長くゆったりとした着心地です。ゴルフ ゴルフウエア メンズウエア ポロシャツキャップ ゴルフキャップ 帽子パーリーゲイツ ジャックバニー マスターバニーマークアンドロナラッセルノディセンバーメイV12 レザレクションムータ muta

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