色々な Copperhead deity 35 ステム　mtb 50mm Stem パーツ

試走程度の美品です。

シマノアルテグラ8000 di2

クランプ径 35mm

NITTO CR-52 CENTURION ロゴ入り

リーチ50mm

カンパニョーロ BORA WTO 33 DISC 2way-fit シマノ

カラー platinum

GIANT SLR1 Carbon リムブレーキ カーボンホイール

CNC machined from a solid black of 6061 T6 aluminum

R8000 shimano ultegra クランク

Chamfered edges and channels throughout

STAN'S NOTUBES リム 27.5インチ 32H チューブレス

33mm stack height

シマノ デュラエースc24TU カーボンホイール WH-R9000C24 TU

55mm wide clamping platform

