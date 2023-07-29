人気の雑貨がズラリ！ 90s00s vintage adidas shoulder-bag ショルダーバッグ

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プロフィールに記載がないもの関しても質問がある方はお気軽にコメント下さい、値下げ等に関しては記載しています！90〜2000年代アディダスのものです。パフォーマンスロゴ、トラックラインがバッグの底まで入り稀に見るデザインです！外ポケット、内ポケット1つずつ採寸縦25cm横43cmマチ17cmショルダーの長さ78〜144cm※多少の誤差が出来てしまう場合がございますno.64060s70s80s90s00sy2kRAFSIMONS jeanpaulgaultierdior saint laurentcommedesgarcons y'sjohngalianoKRISVANASSCHEalexandermcqueen AlexanderWang carolchistianhelmutlang DIRKBIKKEMBERGSDIESEL dolceandgabbanaW< 20471120beauty:beast ficce numbernine hystericglamourundercover ladmusicianmartinmargiela maisonmargielamiharayasuhiroJuliustete homme finalhommeVivienneWestwoodfuga tornadomartwjg 14thaddictionobelisk SHARESPIRITLGB kmriiifsixwasnineなどがお好きな方におすすめです。