ご覧いただきありがとうございます。

00s US古着 ビンテージ ハーレーダビッドソン HARLEY タイダイ XL



●フォロー割

※〜4999円→200円引き

※〜9999円→400円引き

※10000円〜→800円引き

※2点以上の購入はさらにお値引き致します。

※購入前にコメントお願いします。

●説明

90s 紺タグ オールドステューシー スケボー両面プリント 半袖Tシャツになります。

両面プリントが特徴的。

人気のLサイズ。

袖、裾シングルステッチ。

メンズ、レディース問わずに着用いただけます。

●カラー

ホワイト

●素材

綿 100%

●状態

目立つダメージや汚れはございません。

●サイズ

L

着丈:約73cm

身幅:約55cm

肩幅:約51cm

袖丈:約23cm

●#古着屋RK ← 他のアイテムはこちらから。

●その他

90s 古着 vintage 好きにオススメです。

あくまで古着になりますのでご理解ある方のみご検討下さい。

気になることがありましたらコメントお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

