《《よくお読み下さい》》

2023年5月にガーデンウェディングを行い、

一回のみ使用いたしました。

※挙式後クリーニング済

【ドレス】

2枚目、3枚目は実際の着画です!

4枚目にサイズ表があります。

サイズはSサイズです。

着た感じ的には肋骨あたりがタイトなので

引き締まった見た目になります!

カラー···ホワイト

スタイル···マーメイド

ネック···Vネック

袖丈···5〜9分袖

バックスタイル···ジッパー

【ベール】

5枚目は実際の着画です!

お写真の通りロングベールです

※約3メートルほど?

コームタイプなのでしっかり刺さってくれました!

【グローブ】

8枚目は着画です!

お写真の通り、レースタイプでとても可愛いです!

どれも一度のみ使用です

目立った汚れは傷は特に無いとは思いますが

新品では無いのでご注意下さい。

また、今のところ別売りやお値下げは考えておりません。

ご購入後は必ずメッセージのやり取りを行わせていただきます。

ご連絡の無い方はキャンセルさせて頂く場合がございますので、改めてご理解の程お願い申し上げます。

#ウェディングドレス

#ガーデンウェディング

#前撮り

#結婚式

#ウェディング

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

