爆売り！ Y2K 00s マクブリング カーゴパンツ グランジ マルチポケット ワークパンツ/カーゴパンツ

ブランド:surplus

カラー:カーキ

サイズ表記:LL

ウエスト:42cm

股上:25cm

股下:70cm

裾幅:25cm

平置き、素人採寸ですので参考程度にお願いします。

購入先:大手サイト

値下げ交渉大歓迎ですが、予め金額の提示をよろしくお願いします。

2000s ボンテージ パラシュート マルチポケット ギミック テック サイバー フェアリーグランジ グランジ カーゴパンツ

立体ポケットのカーゴパンツ

グランジファッションやマクブリング、フェアリーグランジなどと相性が良いです

目立った傷や汚れなし、古着慣れしている方であれば問題ない程度です。

古着、usedになりますので神経質方は購入をお控え下さい。

送料削減のためコンパクトな梱包になるかと思います。予めご了承ください。

写真に写るものが全てになります。

60s 70s 80s 90s 00s y2k 裏原 グランジ フェアリーグランジ マクブリング ストリート Vintage ヴィンテージ archive アーカイブ ミリタリー 軍 軍モノ テック テック系 サイバー モード パンク サイバーパンク 個性的 などお好きな方に是非。

不明な点はコメントにてよろしくお願いします。

ブランド:surplusカラー:カーキサイズ表記:LLウエスト:42cm股上:25cm股下:70cm裾幅:25cm平置き、素人採寸ですので参考程度にお願いします。購入先:大手サイト値下げ交渉大歓迎ですが、予め金額の提示をよろしくお願いします。2000s ボンテージ パラシュート マルチポケット ギミック テック サイバー フェアリーグランジ グランジ カーゴパンツ 立体ポケットのカーゴパンツ グランジファッションやマクブリング、フェアリーグランジなどと相性が良いです目立った傷や汚れなし、古着慣れしている方であれば問題ない程度です。古着、usedになりますので神経質方は購入をお控え下さい。送料削減のためコンパクトな梱包になるかと思います。予めご了承ください。写真に写るものが全てになります。60s 70s 80s 90s 00s y2k 裏原 グランジ フェアリーグランジ マクブリング ストリート Vintage ヴィンテージ archive アーカイブ ミリタリー 軍 軍モノ テック テック系 サイバー モード パンク サイバーパンク 個性的 などお好きな方に是非。不明な点はコメントにてよろしくお願いします。

