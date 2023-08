【商品名】

白梨入夢 JSK4点セット 華ロリ しゅくれどーる ロリィタ ロリータ



新品タグ 未着 ホコモモラ デ シビラ 可愛いストライプ切替ワンピース

FRANCO FERRARO フランコフェラーロ 花柄 フラワー 刺繍 レース カットワーク ベルト付き ワンピース

ブルネロクチネリ ハイネック ワンピース ウール ダーク グレー S



華やかワンピース 2



美品✿ダイアグラム マキシ丈ワンピース チェック カシュクール リボン 36



ほぼ新品‼︎ ブルーレーベルクレストブリッジ ワンピース バーバリー

【状態】

【定価4.2万】グレースコンチネンタル スタンドカラーAラインワンピース38



エクラタン❤️春夏新作⭐️後おリボン上質ワンピース♪



【美品】ブルーレーベルクレストブリッジ チェックワンピース チェック 40

ランク『B』

レッセパッセ 花柄 ワンピース 黒



【新品タグ付】定価7.9万 YOKOCHAN パール ワンピース 36

軽微な使用感はございますが、ほとんど気にならない程度かと思います♪

オーナメントプリントワンピース グレースコンチネンタル



UNTITLED 膝丈ワンピースM(2)黒 日本製 ストレッチ

目立った傷や汚れは見受けられず、まだまだ長くご着用頂けます♪

Darich(ダーリッチ)ワンピース



マリメッコ ストライプ ワンピース

背面裾部分の刺繍に僅かな汚れがございます。間近で見ないと気付かない程度ですが、ご確認頂き、神経質な方はご遠慮下さい♪

Romantique Butler ジャンスカ ブラウスセット



ISSEI MIYAKE 1325 パーテーションワンピース値下げしました❣️



✨新品タグ付極美40❣✨夏〜セレブ



FOXEY ミントグリーン バルーンワンピース サイズ40

〈状態ランク基準〉

14 オールドマンズテーラー コットンシルクワンピース M ブラック



ヨーガンレール 膝丈ワンピース

S=新品未使用品または、新品同様

シーバイクロエ シルク ドレス 36サイズ

A=使用感が少なくかなり良い状態

フォクシー フリルワンピース サイズ・40。FOXEY NEW YORK

B=多少の使用感はあるが傷や汚れが少ない

***…POLO Ralph Lauren デニムワンピース***…シャンブレー

C=傷や汚れが見られる

rurumu: damage mohair knit OP pink

D=難あり

新品★Rene★ルネ★ニットワンピース★黒★サイズ34



【極美品】幻の逸品! TOCCA トッカ 花柄 ワンピース Mサイズ相当

※商品ランクは私感・素人検品の為、感じ方には個人差がございます。神経質な方はご遠慮ください。

アンクルージュ♡ ピンク♡ セーラーセットアップ♡ 新品未使用♡



オースチンリードワンピース38サイズ



春夏物!フォクシーニューヨーク ジレワンピース ネイビー

【オススメ】

古布 リメイク 木綿 手拭い 柿渋染め 竹久夢ニ 前開き ロングワンピース



BABY Strawberry Loves Chocolateセット

ナイロン素材のように軽く、撥水効果のある生地感のワンピースです♪

『ARTS&SCIENCE』シャツ ワンピース コットン 刺繍ボタン



OLD ENGLAND ワンピース 未使用タグ付き

胸元・前後裾部分のフラワー刺繍がカットワークでデザインされており、とてもエレガントなワンピースです♪

レースが素敵なワンピース すみれ様のお取り置きです



VALENTINO 刺繍レースワンピース

ベルト付きのため、ご着用時のシルエットは女性らしい美しいシルエットです♪

専用 N˚21 総レース リーフ エンブロイダリー ワンピース ゴールド 36



Dress code Ginza立体刺繍ドレス



イザベルマラントエトワール カットワークレース ワンピース ブラック



ANDMARY ヴィヴィアンニットリボントップス

【カラー】

エルメス 新品未使用 2022ー2023グラフィックプリントTシャツワンピース



らもね様専用♡

ブラック 黒系

【極美品】ドッキングビジューワンピース ペチコート付 長袖 タックデザイン 4



【美品】pas de calais パドカレ ノースリーブ ワンピース



DreamLadyロリータワンピースロリィタドレスウェディングパーティー



【極美品】 miumiu ワンピース ノースリーブ リボン プリーツ 42 紺



suzuki takayuki のキャミソールワンピース

【サイズ】

HEIHEI リボンワンピース



ヒステリックグラマー ニットワンピース

『表記』2

ヲ兎様専用 レースリボンデコルテ開きセットアップ



美品✨フォクシー 18SS ワンピース ドレス モダンギャルソン 襟付き 40

『実寸サイズ』(cm)

新品未使用 ローズティアラ シースルーワンピース アイボリー S*TB1396



新品♪エムズグレイシー ワンピース カクテルモチーフ カタログ掲載 38サイズ

着丈93.5

【極美品】ルネ Rene ワンピース ロング 半袖 Aライン フレア レッド

身幅42.5

【美品♡上品】シビラ 総刺繍ワンピース 黒ベージュ フィット&フレア Mサイズ

肩幅36.5

evelyn オリジナルビジューコート 2020



アリパイ ワンピース

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。

franche lippee ピクニック ワンピース 動物 アニマル



【ご予約済】MONCLER モンクレール ワンピース チュニック



FOXEY フォクシーニューヨーク 半袖 セットアップ ワンピース 40



❤美品❤お値下げエムズグレイシー vividバラいっぱいワンピース♡

【発送】

最高級:黒タグMaxMara マックスマーラ ピアノフォルテ シルク サイズ40



Lorena Benatti ノースリーブ ワンピース イタリア製

簡易梱包での発送となります。

【高級】【2】POLO RALPH LAUREN 白襟 ワンピース レディース

※多少の畳みシワがある場合がございます。予めご了承下さい。

【終末お値下げ】新品未使用 HANAE MORI × CELFORDワンピース



【新品】BALENCIAGA バレンシアガ ワンピース

即発送が難しい場合がございますので、最長期間を設定しております。

Maison Margiela バイカラー ニット ワンピース モヘア混



フランシュリッペ おやゆび姫ワンピース

お急ぎの方は可能な限り対応させて頂きますので、ご購入前にご相談ください♪

美品✨オースチンリード♡刺繍ワンピース 花柄 38 七分袖 スカラップ ドレス



新品/peu pres プープレ ひまわり ノースリーブ ジャガードワンピース



タダシショージ新品花柄フレアーワンピース黒



美品 YOKO CHAN ワンピース ホワイト 36

【値下げ】

プリーツプリーツ イッセイミヤケ ワンピース チュニック



♡バーバリーブルーレーベル♡七分丈 シャツワンピース フリル チェック ベルト

大幅な値下げは致し兼ねる場合がございますが、可能な限り検討させて頂きます♪

【新品未使用 希少サイズ】GUCCI ワンピース アニマル柄♡ リボン 2XL



エミリアウィズ 超希少 スタッズ付きワンピース Sサイズ!!

※『お値下げ可能ですか?』は不要です。

グレース コンチネンタル サイズ36

・・・予め、ご希望額をご提示下さい♪

最終価格!新品 リズリサ❤️渋谷109店限定 マイメロディワンピース/ピンク



Ballsey ワンピース

※コメントの削除

FOXEY NEW YORK デニムワンピース 42

・・・一定時間経過後、返答が無い場合、削除させて頂きます。

kemono ワンピース



新品 POLO RALPH LAUREN ラルフローレン リネン ワンピース



WEEKEND MaxMara ワンピース

全商品一点限りです。是非お買い求め下さい♪

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フランコフェラーロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品名】FRANCO FERRARO フランコフェラーロ 花柄 フラワー 刺繍 レース カットワーク ベルト付き ワンピース【状態】ランク『B』軽微な使用感はございますが、ほとんど気にならない程度かと思います♪目立った傷や汚れは見受けられず、まだまだ長くご着用頂けます♪背面裾部分の刺繍に僅かな汚れがございます。間近で見ないと気付かない程度ですが、ご確認頂き、神経質な方はご遠慮下さい♪〈状態ランク基準〉S=新品未使用品または、新品同様A=使用感が少なくかなり良い状態B=多少の使用感はあるが傷や汚れが少ないC=傷や汚れが見られるD=難あり※商品ランクは私感・素人検品の為、感じ方には個人差がございます。神経質な方はご遠慮ください。【オススメ】ナイロン素材のように軽く、撥水効果のある生地感のワンピースです♪胸元・前後裾部分のフラワー刺繍がカットワークでデザインされており、とてもエレガントなワンピースです♪ベルト付きのため、ご着用時のシルエットは女性らしい美しいシルエットです♪【カラー】ブラック 黒系【サイズ】『表記』2『実寸サイズ』(cm)着丈93.5身幅42.5肩幅36.5※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。【発送】簡易梱包での発送となります。※多少の畳みシワがある場合がございます。予めご了承下さい。即発送が難しい場合がございますので、最長期間を設定しております。お急ぎの方は可能な限り対応させて頂きますので、ご購入前にご相談ください♪【値下げ】大幅な値下げは致し兼ねる場合がございますが、可能な限り検討させて頂きます♪※『お値下げ可能ですか?』は不要です。・・・予め、ご希望額をご提示下さい♪※コメントの削除・・・一定時間経過後、返答が無い場合、削除させて頂きます。全商品一点限りです。是非お買い求め下さい♪

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フランコフェラーロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

6月25日まで週末セールピンクハウスローウエストワンピース【LEONARD】大きいサイズ*花柄×英字ロゴ 総柄 チュニック 半袖 44超美品 3.1フィリップ.リムのワンピース(ピンク)未使用【未使用に近い】Plan Cプランシーシャツワンピース36ブラックホワイトdarich ダーリッチ ギンガムチェックニットミニワンピースmuveil スズランモチーフ付ティアードワンピースダナパリ♡ベロア生地 半袖ワンピース新品 タグ付きHappy Treat Party JSKラベンダーY's ワイズ セットアップ 半袖トップス スカート 白 ホワイト新品✨ Moi non plus モアノンプリュ レース 刺繍 ワンピース