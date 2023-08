アクタスで6年前くらいに購入しました。

five by five 3350 のソファも出品中で、それと一緒に購入したものです。

●サイズ

58×58×39

素人採寸ですのでご了承ください。

●カラー

ブラウン

●主な張り地

天然皮革(本革)

●状態

全体的に傷あり。

3枚目…左下の部分が日焼けしたのか薄色になっています。

5枚目…4つすべての脚にルンバが当たった傷あり。

6枚目…油性ペンの跡のようなものあり。

へたりは少ないかと思います。

天然素材であること、中古品であることご理解頂ける方よろしくお願いします。

早めの発送を心がけております。

大型商品なので、できるだけキャンセルはお控え頂きますようよろしくお願いします。

商品の情報 ブランド アクタス 商品の状態 やや傷や汚れあり

アクタスで6年前くらいに購入しました。five by five 3350 のソファも出品中で、それと一緒に購入したものです。●サイズ58×58×39素人採寸ですのでご了承ください。●カラーブラウン●主な張り地天然皮革(本革)●状態全体的に傷あり。3枚目…左下の部分が日焼けしたのか薄色になっています。5枚目…4つすべての脚にルンバが当たった傷あり。6枚目…油性ペンの跡のようなものあり。へたりは少ないかと思います。天然素材であること、中古品であることご理解頂ける方よろしくお願いします。早めの発送を心がけております。大型商品なので、できるだけキャンセルはお控え頂きますようよろしくお願いします。

