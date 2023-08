アウトドア好き、ガレージブランド好きならご存じ。

シェルコン25用theArth × 38explore コラボのミヤパレシリーズのミル子になります。

塗装剥がれがありますので、写真でご確認ください。剥がれが拡大しないようにクリアの接着剤で止めてます。

尚、購入後のキャンセルや返却はお受けしておりませんので事前にコメントにて確認ください。

ご理解いただける方の購入をお願いします。

外寸:445×300

組み立て時高さ:200

天板:ファルカタ積層合板+UV印刷+ウレタン塗装

脚:SUS

アシのプレート:アルミ

シェルコン25対応。脚収納時はシェルコンのフタとして機能。脚パーツを展開させればテーブルとしても利用可能。

天板裏には三脚用パーツ、アシのプレート(ネジ径3/8)が埋め込まれているのでお手持ちの三脚と組み合わせてお使い頂くことも可能です

※1/4径の三脚をお使いの方は変換用ネジアダプターが必要です

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

