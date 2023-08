ご覧いただきありがとうございます。

商品名 : NEW BALANCE M2002RXD GORE-TEX (R)

サイズ : 27.0cm (US 9)

正規取扱店のネットショップにて購入しました。

もちろん国内正規品です。

外で3回ほど履きましたが、サイズが合わない為

出品致します。

ほぼダメージはなく、かなり綺麗な状態だと思います。

箱、タグ付き。

雨の日も快適なGORE-TEX®を搭載した「M2002R」を、ニューバランスのヘリテージカラーと合わせやすい定番カラーでスタイリッシュに彩りました。

2010年デビューのUSA製「MR2002」からインスパイアされた重厚なデザイン、N ERGYとABZORBを搭載した高性能ソールを組み合わせ、上質なヌバック/メッシュアッパーで仕上げました。

ペアでコーディネートできるユニセックスサイズ展開です。

箱や包み紙は、商品が到着した時にすでに傷や破れが見られる場合があります。

神経質な方は購入をご遠慮ください。

すり替えなどのトラブル防止の為、返品返金不可とさせていただきます。ご理解の程よろしくお願いします。

メインカラー···ブラック

人気モデル···new balance 2002

特徴/機能/素材···gore-tex(ゴアテックス)

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

