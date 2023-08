■ ダイニングチェア 2脚セット■

【ポイント】

・イームズチェアのリプロダクト

・木目を転写する事でコストダウン

・ウォルナットのきれいな木目が特徴的

・脚裏には専用フェルト付きでキズ防止に

【サイズ】

W46×D55×H81×SH45cm

【素材】

ABS樹脂 天然木 スチール

↓他の色もあります!↓

#homecafe椅子

■ご購入に際して■

他サイトでも販売中です、十分在庫確認し掲載していますがコメントから在庫確認いただければ幸です。

在庫が無い場合は次回入荷までお待ちいただくか、キャンセルとなりますのでご注意下さい。

ご購入後、翌々営業日が最短出荷となります。

商品発送に電話番号が必要となりますので、購入後にお知らせください。

トラブル防止の為、運送会社の送り状伝票に記載させていただきます。

初期不良の場合、メーカー保証にて引取り交換対応いたします。

北海道・沖縄・離島への配達は別途送料が必要です。

コメント欄より、送り先の郵便番号を連絡いただければ、お見積り致します。

